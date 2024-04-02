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Gümüşhane’de ağızları açık bırakan olay! Midesinden çıkanlar pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-04-02 14:54:00 -
Gümüşhane’de ağızları açık bırakan olay! Midesinden çıkanlar pes dedirtti

Gümüşhane’de polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu araç içerisindeki yabancı şahsın midesinden 18 adet kapsül halinde metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakale Uygulama Noktası’nda durdurulan bir araç içerisindeki yabancı şahsın şüpheli hareketleri üzerine çalışma yapıldı. Uyuşturucu kuryesi olduğu ve yutma suretiyle uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen şahsın Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerinde, midesinde 18 adet kapsül olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından şahsın midesinden çıkarılan kapsüllerin içerisinde toplamda 152,29 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem başlatılan yabancı uyruklu şahıs yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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