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Gümüşhane’de 7 katlı apartman görünümlü cami görenleri şaşırttı

Yapımı süren cami inşaatı, 7 katlı apartman görünümlü ilginç mimarisiyle dikkat çekerken, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

20 Nisan 2018 Cuma 15:10
Gümüşhane’de 7 katlı apartman görünümlü cami görenleri şaşırttı

Gümüşhane'de Oltanbey Mahallesi’nde yapımı devam eden Gümüşhane Diyanet Vakfı Cami ve Külliyesi inşaatı, ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. İnşaat halindeki 7 katlı cami, sosyal medya da gündem oldu.

Fotoğrafı paylaşılan camiye ‘apartman cami’ benzetmesi yapıldı. Caminin alt katlarının kurs ve kütüphane olarak kullanılacağı belirtildi. Çevre sakinleri de cami mimarisinin dikkat çektiğini belirtti.

Caminin yapımını üstlenen yetklililer, eğimli arazi şartları nedeniyle yapının katlı planlandığını belirterek binanın çok amaçlı kullanılacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:10
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