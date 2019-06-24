Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2019 Gümüşhane Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Üniversite 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. ÖSYM tarafınca üniversiteye girecek öğrencilere yönelik YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. YKS sınavında ter döken öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını merak ediyor. Mühendislik taban puanları, sınıf öğretmenliği taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları, muhasebe taban puanları kısacası 2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2019, Gümüşhane Üniversitesi taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Gümüşhane Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler Gümüşhane Üniversitesi taban puanlarını ve Gümüşhane Üniversitesi başarı sıralaması ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi HaritaMühendisliği taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararasıİlişkiler taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi YönetimBilişim Sistemleri taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi taban puanları

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi MakineMühendisliği taban puanları

ÖSMY üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız (Tercih başvuruları-Üniversite taban puanları)