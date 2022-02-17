Gümüşhane Üniversitesi personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 17.02.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Gümüşhane Üniversitesi sorumlu değildir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Başvuru dilekçesi (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
3- Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi.
4- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6- SGK Hizmet Dökümü. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8- 1 adet vesikalık fotoğraf.
İLETİŞİM:
Adres: Gümüşhane Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı
Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100- Merkez/Gümüşhane
Telefonlar : (0456) 233 1000, (0456) 233 1361
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