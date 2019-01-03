Gümüşhane tedirgin! Vatandaşlar 'bu bir mesaj' deyip evlerini terk etti

Gümüşhane'de kent merkezinde dağın yamacından kopan kaya kütleleri 10 katlı bir apartmanın üzerine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Bina sakini bir vatandaş olayla ilgili, "Bu bize verilen bir mesaj. Kesinlikle biran önce önlem alınması lazım." dedi.

Vatandaşlar binadan tahliye edildi

Olay, akşam saatlerinde Oltyanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Müze Evleri Blokları'nın arka cephesinde bulunan dağın yamacından kopan kayalar, büyük bir gürültüyle site içerisinde bulunan 10 katlı binanın üzerine yuvarlandı. Olayda, kaya parçaları bazı katlarda yarıklar açarken, bir daireden de içeri girdi. En büyük kaya kütlesi ise, binanın yangın merdiven boşluğuna çarparak duvarı yıktı.

Olay anında panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik şeridi ile çevrilirken vatandaşlar binadan tahliye edildi.

"Binaların yüzde 80'i risk altında"

Bölgede 2 yıl önce de aynı şekilde bir olayın meydana geldiğini söyleyen İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, bölgenin incelenmesi ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

Oral, "Oltanbey Mahallesinde çok büyük risk var. Soğuk kış günlerinde aşırı soğuduğunda kayaların arasındaki çatlaklara giren suyun donmasıyla beraber meydana getirdiği hacim artışı kayaları birbirinden ayırdı. Bugün de hava sıcaklığıyla beraber açılan kısmın kapanmasıyla kaya harekete geçti, yuvarlanarak gelip binaya çarptı. Burada ki binaların yüzde 80'i risk altında. Kesinlikle buraların incelenmesi ve önlemler alınması lazım. Bu önlemler ilk yapılaşma anında yapılsaydı çok daha ekonomik olabilirdi. İnsanların canından daha önemli bir şey yok. Bu önlemlerin ivedilikle alınması lazım. Buraya çok yakın olan bir alt caddede 2 yıl önce yine kaya kopması vakası olmuştu. İstinat duvarını patlatarak apartmanın alt katındaki 4 daireye kayaları doldurmuştu. O zaman da içeride kimse yoktu" dedi.

'Bu bize verilen bir mesaj'

Bölgede önlem alınmaması halinde 3 yıl içerisinde daha büyük riskler ortaya çıkabileceğini söyleyen Yusuf Oral, "Bu olay ileride meydana gelebilecek çok daha büyük felaketlerin habercisi. Bu haberi dikkate almamız lazım. Bu bize verilen bir mesaj. Kesinlikle biran önce önlem alınması lazım. Şuan yeterli jeofizik ve jeolojik inceleme yapılsa eminim birkaç bloğun tahliyesinden bile bahsedilebilir burada. Bazı kısımlar afet alanı ilan edilebilir. Kayalarda derinine çatlaklar var. Bu çatlakların kesiştiği kısımlarda meydana gelen üçgen kısımlar donma kamaları meydana geldiğinde kopacak. Bu aşikar. Bu belki bu yıl belki 3 yıl sonra olacak ama kesinlikle olacak. Havalar daha da soğuduğunda bu riskler daha büyük bir hale gelecek" diye konuştu.