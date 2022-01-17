Gümüşhane kar tatili olan ilçeler: 18 Ocak Gümüşhane’de okullar tatil mi?

Gümüşhane'de okullar tatil açıklaması geldi mi? Valiliklerden son dakika kar tatili açıklamaları! 18 Ocak 2022 hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Bugün ve yarın tatil olan iller hangileri? Öğrenciler ve veliler en çok bu soruları merak ettiler. Gümüşhane’de hangi ilçede okullar tatil? Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması geldi. İşte kar tatili olan il ve ilçeler...

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kar yağışı sonrası 8 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gündür aralıklı olarak gerçekleşen ve zaman zaman etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan Kürtün ve Torul ilçelerinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Yağışın devam etmesi nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma açtığı köy yolları yeniden kapanırken Gümüşhane Valiliği de yaptığı açıklamayla bu ilçelerin merkez ve köylerdeki okullarının tatil edildiğini duyurdu.

Gümüşhane kar tatili olan ilçeler

Gümüşhane’de özellikle sahile yakın ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Kürtün ve Torul ilçelerinde okullar bir günlüğüne tatil edildi. ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtildi. Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde: “Yoğun kar yağışı nedeniyle Torul ve Kürtün İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 17.01.2022 (Pazartesi) tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir.” Gümüşhane'de kar tatili olan Kürtün ve Torul ilçelerinde yarın okullar tatil olup olmayacağına ilişkin henüz valilikten bir açıklama yapılmadı.