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Ekonomi Gümüş sollayacak: 2023 gümüşün keşfi, yılı olacak! Citi'den gümüş fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminler
Ekonomi

Gümüş sollayacak: 2023 gümüşün keşfi, yılı olacak! Citi'den gümüş fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminler

Yeniakit Publisher
2023-05-02 23:07:00 - 2023-05-02 23:22:34
Gümüş sollayacak: 2023 gümüşün keşfi, yılı olacak! Citi'den gümüş fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminler

Gümüş için gelecek yılın umut vadettiğini söyleyen analistlerin ortak buluştuğu nokta ise dikkat çekti. Yapılan tahminlerde gümüş 2023’te altından daha iyi performans gösterecek olması! İşte gümüşün alnalistler tarafından tahminleri ve gümüş ne kadar, fiyatı...

CİTİ, GÜMÜŞ FİYATI TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Citi yayınladığı raporda, ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti.

Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.

Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.

Citi, ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.
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Beyaz metal, kendisini destekleyen makro ortam, güçlü fiziksel talep ve teknik görünüm olarak analistlere göre karışık bir yılın ardından 2023'te altından daha iyi performans gösterebilir.

İYİ PERFORMANS GÖSTERECEK
Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everett Millman da, gümüşün yatırımcılar tarafından ihmal edildiğini, bu nedenle mevcut fiyat seviyelerinde çok fazla potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, “Gümüş altından daha iyi performans gösterecek. Bu genellikle, değerli metaller için boğa koşusu sırasında ortaya çıkan modeldir.” İfadelerini kullanmıştı.

Millman, gümüşte fiziki arz sıkışıklığının 2023’te kendini hissettireceğini söylüyor. Commerzbank analisti Carsten Fritsch, gümüşün Fed'in faiz artırımlarının sona ermesinden ve ardından başlayacak faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlardan fayda sağlayacağını düşünüyor.

Gümüş fiyatları

15,55 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,76 TL'den fiyatlanıyor. gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

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