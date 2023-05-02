Altını, doları olanlar dikkat! Dünyaca ünlü uzman isim rakamı duyurdu: Dolar kuru kademeli olarak terk ediliyor

ABD’de First Republic Bank’ın 2023 yılı ilk çeyrek bilançosunda mevduatlarının yüzde 40 azaldığını açıklamasının ardından ABD’de bankacılık krizine yönelik endişeler yükselmişti. Geçen hafta yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesiyle birlikte piyasada sınırlı da olsa yükseliş görülmüştü.

Bu hafta ise First Republic Bank'ın varlıklarının JP Morgan Chase Bank tarafından satın alınacağı bildirildi. Anlaşma 250 bin dolarlık sigorta limitinin üzerindekiler de dahil olmak üzere tüm mudilerin paralarına erişimini sürdürecekleri anlamına geliyor. Öte yandan ABD’de First Republic Bank’ın satın alınacağına yönelik gelişmeler bankacılık krizine yönelik endişeleri azalttı.

IMF: Dolar kademeli olarak terk ediliyor

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) genel müdürü Kristalina Georgieva, ABD dolarının dünyanın ana rezerv para birimi statüsünü yavaş yavaş kaybettiğini söyledi.

Georgieva, Beverly Hills, California'daki 2023 Milken Enstitüsü Küresel Konferansı'ndaki konuşmasında yakın gelecekte doların yerini alacak küresel para birimleri arasında geçerli bir alternatif olmadığını kaydederken "Dolardan kademeli olarak uzaklaştı, rezervlerin yüzde 70'iydi, şimdi ise yüzde 60'ın biraz altında" dedi.

IMF başkanına göre, euro doların en büyük rakibi olarak görülebilirken, İngiliz sterlini, Japon yeni ve Çin yuanı "çok mütevazı bir rol oynuyor".

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Georgieva, herhangi bir ülkenin para birimine duyulan güvenin önde gelen faktörünün ekonomisinin gücü ve sermaye piyasalarının derinliği olduğunu da vurguladı.

ABD BÜYÜME VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARI GERİLEMİŞTİ

Geçen hafta perşembe günü ABD’de 2023 yılı ilk çeyrek büyüme verisi beklentilerin altında geldi. Kritik veri sonrası altın fiyatları düşüşe geçse de haftalık bazda kapanış pozitif oldu.

FED FAİZ KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

3 Mayıs Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25 seviyesine çıkarması yönünde. Kritik toplantıdan çıkacak faiz kararı ve sonraki sürece ilişkin mesajlar altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

ALTIN FİYATLARI DÜN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1989 dolardan başlayan ons altın 1977 dolara kadar geriledi. Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 azalışla 1.240 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatları güne düşüşle başlamasının ardından öğle saatlerinde ibre yeniden yukarı döndü.

Bugün Avrupa'da imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, 1.980 ve 1.970 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

2 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,4636 (Alış) - 19,4688 (Satış)

EURO: 21,3418 (Alış) - 21,3586 (Satış)

STERLİN: 24,2076 (Alış) - 24,3291 (Satış)

1 DOLAR = 19,46 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

2 Mayıs Salı 2023 altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.243,13

Gram altın satış: 1.243,34

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.204,00



Çeyrek altın satış: 2.259,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.401,00

Yarım altın satış: 4.532,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.775,00

Tam altın satış: 8.928,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.949,00

Cumhuriyet altını satış: 9.084,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.071,00

Ata altın satış: 9.282,00