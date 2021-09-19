Gümrüklerdeki tasfiyelik eşya satışından ekonomiye 1.8 milyar lira kazandırıldı

Gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-İhale Sistemi üzerinden yapılıyor.

E-ihale kullanıcısı 1 milyonu aştı

Sistemden başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarları satışa çıkarılıyor. Gümrükten satış sistemini daha etkili ve yaygın hale getirmek amacıyla tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarının yapılması için oluşturulan e-İhale Sistemi mart ayında yenilendi. Kullanıcılar bu tarihten itibaren eİhale uygulamasının yenilenmiş ara yüzünü kullanabiliyor. Güncellenen sistem, daha şeffaf ve rekabetçi hale getirilirken kullanıcı sayısı 1,3 milyonu geçti. Sisteme, www.eihale.gov.tr adresinden, IOS ve android işletim sistemli mobil cihazlardan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

Hasılatta artış sağlandı

e-İhale Sistemi ile 2014 yılından bugüne kadar 35 bin 339 araç ve 23 bin 141 eşya grubunun ihalesi satışla sonuçlandırılarak 1,8 milyar liranın üzerinde hasılat sağlandı. Sistemle bu yılın 8 aylık döneminde 2 bin 359 araç ve 4 bin 766 eşya grubu ihalesi satışla sonuçlandırıldı ve 397 milyon lira hasılat elde edildi. Hasılat miktarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağlandı.