Gümrüklerde İslami hassasiyetli kontrol şart

GİMDES sertifikalama Koordinatörü ve Gıda Mühendisi Ali Kaygısız, ithal ürünlerde İslami hassasiyetlere uyulması için gümrüklerde ‘helal ürün’ kontrolü yapılması gerektiğini söyledi.

Hâtem-ül-enbiyâ Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimiz buyurdu ki; ‘Helâl de bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında da (bir takım) şüpheli şeyler vardır ki çok kimseler onları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa ırzını da, dinini de kurtarmış olur…’ diyen Kaygısız, şöyle devam etti:

“Hadis-i şeriflerde bahsedildiği gibi şüpheli saha, günlük ihtiyacımız olan gıda, ilaç, kozmetik ve diğer tüm ihtiyaç maddelerinde mevcut olup; bisküvi, kek, çikolata gibi ürünlerde emülgatör olarak karşımıza çıkarken un, peynir, meyve suyu, gibi ürünlerde ise enzim olarak karşımıza çıkmakta. Kışın ellerimizi nemlendirmek için kullandığımız kremlerde bile domuz yağından elde edilen gliserinler kullanılabilmekte.”

Tüketilen bu tür ürünlerin büyük bir kısmının ithal olduğuna dikkat çeken Kaygısız, yurt dışından gelen bu tür tehlikeler için gümrüklerde İslam hassasiyetini baz alan bir kontrol olmadığını ve mutlaka GİMDES gibi ehil ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşunun buraları kontrol etmesi gerektiğini söyledi.