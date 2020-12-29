  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi
Ekonomi

Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:18:39 -
Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

ANKARA (AA) - Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021'den itibaren 51 lira ile 1202 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 24 lira-25 bin 300 lira olarak belirlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan açıklama
Gündem

Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'den korkutan açıklama

Geliştirdikleri koronavirüs aşısı ile gündeme gelen BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, normale dönüş için tarih verdi.
Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!
Sağlık

Covid ile ilgili bomba iddia: Ya tesadüf ya da korkunç bir plan!

Sosyal medyada paylaşılan yabancı bir profesörün alüminyum ve wifi ile ilgili anlattıkları kan dondurdu.
Erdoğan'a hakaret etmişti...
Gündem

Erdoğan'a hakaret etmişti... "P.ç"e komik ceza: Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılanan CHP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırı..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay