  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gümrük muhafazadan 5 bin tonluk engelleme!
Gündem

Gümrük muhafazadan 5 bin tonluk engelleme!

Gümrük muhafaza ekiplerince Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin ton GDO'lu çeltik ele geçirilirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:30:00 -
Gümrük muhafazadan 5 bin tonluk engelleme!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Alo 136" ihbar hattına gelen, "Türkiye'ye yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş pirinç getirileceğine" ilişkin bir ihbarı değerlendiren Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılıkla İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, konuyu tüm yönüyle inceledi.

Yürütülen titiz çalışma sonucunda ihbarı doğrular nitelikte bilgi ve belgelere ulaşıldı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan analizde, Rusya'dan İskenderun Limanı'na toplam 5 gemiyle yapılacak sevkiyat "riskli" olarak değerlendirildi.

Gemi Takip Sistemi aracılığı ile uydu üzerinden takip edilen gemiler, liman sahasına girişlerinin ardından takip edildi. Gemilerdeki yükün Hatay'da bir antrepoya aktarılması ve yüke ilişkin olarak gümrük beyannamesi açılması sonrasında ekipler harekete geçti.

Antrepoda bulunan toplam 5 bin ton çeltikten numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ankara Gıda Laboratuvarlarına gönderildi. Bu idareden gelen rapor, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesini doğruladı. Gelen raporda, incelenen ürünün GDO analiz sonuçlarının uygun olmadığı aktarıldı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde piyasa değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton ağırlığındaki çeltiğe el konulurken, sorumlular hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü
Dünya

Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de 30 sene hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı. ..
Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı
Ekonomi

Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı

Ayçiçek yağındaki fiyat artışı gümrük vergilerinin indirilmesine rağmen engellenemiyor. Market raflarında ayçiçek yağının fiyatı yüzde 60'a ..
Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!
Ekonomi

Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!

Katar Varlık Fonu, enerji depolama ve batarya şirketi Fluence ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay