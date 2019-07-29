Gümrük Muhafaza “Zigana” dedi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personelinin kullanımına yönelik alımı planlanan tabanca ihalesi sonuçlandı. Sözleşme kapsamında üretilen Zigana PX-9 model tabancaların muayene kabul işlemleri tamamlanarak personelin kullanıma sunuldu.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen test faaliyetleri sonucunda yeni personelinin tabanca ihtiyacı için TİSAŞ firması ile karşıladı. İmzalanan sözleşme kapsamında üretilen Zigana PX-9 model tabancaların muayene kabul işlemleri tamamlanarak personelin kullanıma sunuldu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, “Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan ve personelinin kullanımına yönelik alım için yapılan ihaleye 3 firma teklif verdi. Kurum, ön yeterlilik testlerini başarıyla geçen firmamız ile Mayıs ayı içerisinde bir sözleşme imzaladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tabanca alım şartnamesinin birebir uygulandığı muayene testlerini başarıyla geçen Zigana PX-9 model tabancamız Temmuz ayı içerisinde Kurum’a teslim edildi. Öyle düşünüyorum ki, Ağustos ayından itibaren tüm Kurum personeli, Zigana PX-9 model tabancamızı kullanmaya başlayacaktır” dedi.

Test faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Alemdaroğlu, “Alımı gerçekleştirilen tabancaların tamamı fonksiyon testine tabi tutulurken kafile içinden rastgele seçilen 4 adet numune tabanca ile dağılım testi, hız testi, yüksek sıcaklık testi, düşük sıcaklık testi, zorlaştırılmış test, tuz testi, düşme testi, iğne mukavemet testi ve 20 bin atıştan oluşan mukavemet (ömür) testi gerçekleştirildi. Tüm bu testleri başarıyla tamamlayan tabancamız, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personelinin yeni silahı olmuştur” şeklinde konuştu.

Tabancanın özellikleri hakkında da bilgi veren Alemdaroğlu, “Sahip olduğu soğuk dövme namlusu, asgari yapıdaki parça sayısı ve korozyona dayanıklı özel kaplaması sayesinde Zigana PX-9 model tabancamız rakiplerine göre fark oluşturmaktadır. Polimer yapıdaki gövdesi hafifliği sağlarken, sahip olduğu çoklu emniyet sistemleri aynı zamanda kullanıcıya maksimum güvenlik sunmaktadır. Tabancamızın üzerinde bulunan yardımcı sistemler çift yönlü kullanıma uyumlu olup sol kullanıcılar için de rahatlıkla kullanılabilecek seviyededir” ifadelerini kullandı.