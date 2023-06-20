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Aktüel Gümrük Muhafaza ekiplerince 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi
Aktüel

Gümrük Muhafaza ekiplerince 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-20 13:28:00 -
Gümrük Muhafaza ekiplerince 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Sivas Havalimanlarında eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollardan Türkiye’ye getirilerek piyasaya sürülmesi planlanan 6 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kırgızistan’dan Türkiye’ye geleceği belirlenen iki şahıs takibe alındı. Şahısların beraberindeki kaçak eşyayı İstanbul aktarmalı uçuşla Sivas’a getirip piyasaya süreceği bilgisi edinildi.

İstanbul Havalimanı’na iniş yapan şahısların x-ray taramasından geçirilen valizlerinde yüklü miktarda elektronik sigara tütünü olduğu tespit edildi. Durum vakit kaybetmeksizin Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan sorumlu ekiplere bildirildi. Diğer taraftan şüpheli şahıslar Sivas’a giden aktarma uçuşuna devam etti.

Sivas’a iniş yapmalarının ardından valizlerini almaya giden şüpheli şahıslar, havalimanından çıkış yapacakları esnada Malatya Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Yapılan aramada şahıslara ait valizlerde toplam 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kaçak eşyanın Türkiye’de dağıtımını yapacak kuryenin yanı sıra söz konusu kaçakçılık girişimine dahil olduğu tespit edilen bir kamu görevlisi Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından yakalandı. Olaya ilişkin dört kişi gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince titizlikle yürütülen operasyon neticesinde Türkiye’ye ithalatı yasaklanan ve değeri 500 bin lira olduğu anlaşılan elektronik sigara tütünlerinin kaçak yollardan piyasaya sürülmesinin önüne geçildi. Olayla ilgili soruşturmaya Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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