Gümrük laboratuvarlarındaki akredite analiz sayısı artıyor

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaretin en güvenilir ve hızlı şekilde yapılabilmesi, maliyetlerin azaltılması ve kaçakçılığın önlenmesi için son derece önemli olan, gümrük laboratuvarlarında yapılabilen ve akreditasyonu gerçekleştirilen analizlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Dünyada akredite laboratuvarlarca elde edilen sonuçları içeren rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görürken, bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarlarıyla yavaşlaması riskini azaltıyor, ilave deney ve analiz masraflarını da düşürüyor.

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ve güveni sağlıyor.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, ticaretin en güvenilir ve hızlı şekilde yapılabilmesi, iş insanlarının maliyetlerinin azaltılması, denetimlerden hızlı sonuç alınması ve kaçakçılığın önlenmesi açısından son derece önemli olan, gümrük laboratuvarlarında yapılabilen ve akreditasyonu gerçekleştirilen analizlerin sayısı sürekli artış gösteriyor.

Bu çerçevede, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü, daha önce 19 olan Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite analiz metot sayısını 38'e yükseltti.

Böylelikle, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce tahıl ve tahıl ürünlerinde rutubet tayini, yağlı tohum küspelerinde yağ tayini, metalik malzemelerde sertlik deneyleri, motorinde viskozite tayini gibi 19 analiz metodu için daha akreditasyon alındı.

- Akredite metot sayısı 96'ya yükseldi

Gümrük laboratuvar müdürlükleri, söz konusu belgelendirmelerin ardından 77 olan akredite metot sayısını temmuz ayı itibarıyla 96'ya çıkardı.

Gümrük laboratuvarlarında İstanbul'un yanı sıra Ankara'da 16, İzmir'de 18, Bursa'da 14, Mersin'de 8, Kocaeli'de de 2 akredite analiz metodu kullanılıyor.

Gümrük laboratuvar müdürlüklerince akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.