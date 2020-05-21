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Gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde gümrük kaçağı 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:57:49 -
Gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince durdurulan bir araç içerisinde gümrük kaçağı 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’dan Malatya’ya kaçak yollarla gümrük kaçağı cep telefonu götürüleceği bilgisi alan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada M.M.O., ile K.D., isimli şahsın bulunduğu araç durdurularak arandı. Aramalarda 11 adet cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken her iki şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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