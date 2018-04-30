Gül’ün söz ettiği 'arkadaşları' kim?

"Abdullah Gül, uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden aday olup olmayacağı ile ilgili açıklamasını nihayet yaptı.

Özetle , “”şartlar oluşmadı ve aday değilim”” dedi.

Ancak Gül, ilk defa bu kadar açık ve net , kurucusu olduğu Ak Parti’ye mesafe koydu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a net bir şekilde meydan okudu.

Bu açıklamasıyla Abdullah Gül, Ak Parti ile bağını tamamen kopardı, hatta geri dönülmez bir şekilde Ak Parti camiasına veda etti.

Abdullah Gül’ün basın açıklamasında ki şu cümlesi çok ciddi soruların sorulmasını gerektiriyor.

Gül aday olmamış olsa da bu sorular mutlaka ama mutlaka sorulmalı.

Gül’ün açıklamasında ki o çarpıcı cümle şu;

“ Geniş çaplı mutabakat olsaydı , ben ve arkadaşlarım üstümüze düşen görevi yapmaya hazırdık”

Evet , dikkatlerden kaçmış olabilir ama bu cümle çok önemli.

Bundan sonrası için nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında ciddi fikir veriyor bu açıklama.

İŞTE CEVAP BULMASI GEREKEN SORULAR

Gül’ün arkadaşları kim?

Gül, kendisini bu denli Ak Parti’den soyutlamış ve normal seçim sürecine dönük ciddi bir ön hazırlık yaptığı belli olmuş iken , konuşmasında son derece dışa vurmuş beden lisanı ile , muallak cümle ve aforizmalar( hak-hukuk- adalet-evrensel) üzerinden parlamenter sisteme bağlılığını , başkanlık sisteminden rahatsızlığını belli etti. Erken seçim kararı ile hangi arkadaşları rahatsız oldu?

Gül, bir tek sefer dahi kardeşim Erdoğan cümlesi etmemişken, bu seçimde görev alacağı üzere birlikte hareket ettiği arkadaşları kim?

Gül, erken seçim kararı ile, belli ki ciddi bir hazırlık süreci sekteye uğradığının rahatsızlığı beden dili ile çok bariz belli oldu. Yeni bir ara denklemle yapılanları da kabahat olarak Temel Karamollaoğlu’nun sepetine bıraktı. Ve yeniden muallak bir hale büründü. Bu muallaklığın kendisi ve arkadaşlarında saklı ana ANAFİKRİ nedir?

Ne Gül, ne arkadaşları ne de arkadaşlarının yönettiği alt ekipler başkanlık seçiminden çekilmiş değiller. Muallak bir kapı bıraktılar. Arkadaşları ve alt ekipleri , aday adaylıkları üzerinden Ak Parti’de yer alıp Truva atı olma girişimleri olabilir mi?

Aday adaylığı sürecinden adaylık ve vekillik. 25 Haziran’da mazbatalar alındığında parlamenter sistem vesayet dönemine olan arzuları depreşip meclisi çalıştırmayacak 301. El olmak için her biri yarışır mı?

Sayın Gül’ün bu sorulara cevap vermeyeceği kesin.

Ak Parti , aday adayları arasından aday tespitinde şu önemli kriterlere, azami ehemmiyet göstermesi gerekiyor.

Ak Parti ve Erdoğan siyasetiyle gönül ve fikir bağı olmayan , sadece vitrine ve fırsata oynayan isimlerin elenmesi

15 Temmuz darbesi ve milletin kıyamını anlamayan , idrak etmeyen , kapı arkasından mevzii kollayan kifayetsiz muhterislerin elenmesi.

Fetöcü vatan haini teröristlerle mücadelede Devlet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı azmi göstermeyen, makam ve mevkilerinin yetki ve sorumluluğunun gerektirdiği üzere fetö teröristleri ile mücadele etmeyen, ayak direyen, hatta arsızca kriptoları muhafaza edenlerin aday adaylığı ile kendilerini güvenli limana atmalarının önü kesilmeli , aday adaylıkları bile kabul edilmemeli.

Ak Parti , Erdoğan ile aynı istikamette “ milleti yaşat ki devlet yaşasın” ilkesi üzere liyakat- ehliyet-sadakat ehli adayları özenle tespit etmeli.

Kripto fetocular ve iltisaklılar, Ak Parti çatısı altında aday adaylığı süreci ile kamuflaj olabilecekleri saha ve zemin bulamamalı.

Erdoğan önderliğinde destan yazmış bu millet , il il ilçe ilçe teşkilatlardan bürokrasiye kimlerin Cumhurbaşkanı ile aynı düşündüğünü , kimlerin de kendi ikbali için denklemler kurduğunu gayet iyi biliyor.

Recep Tayyip Erdoğan’sız Türkiye ve Ak Parti hayali kuranlar, perde arkası pazarlıklarda olanlar, şahsi ikballeri peşinde koşanlar , Ak Parti çatısı altında yer bulamamalı.

Nitekim, bu yapıda ki insanların derdi kesinlikle Türkiye değil."

*Bu bilgileri Haber7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, bugünkü köşe yazısında paylaştı.