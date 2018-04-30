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Gül'ün finali! Arınç'ın güçlü dönüşü...

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Bülent Arınç'ın duruşuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Selvi, Abdullah Gül'ün kötü bir final yaptığını ,Bülent Arınç'ın ise güçlü bir dönüş yaptığını yazdı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:04
Gül'ün finali! Arınç'ın güçlü dönüşü...

Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde,

"Abdullah Gül hazin bir final yaparken, Bülent Arınç vefalı bir adam olduğunu gösterdi. Böylece özgül ağırlığını korudu. Erdoğan-Arınç görüşmesine ilişkin bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Çünkü zaman zaman duygusal anlar yaşanıyor. Her iki isim de, “Biz niye böyle uzaklaştık” diyor. Sohbet, “Daha yakın duralım. Yanlışları düzeltelim. Birlikte çalışalım” temennisiyle son buluyor. Erdoğan seçim kampanyasında bazı mitinglere birlikte gideceklerini söylüyor, Arınç bundan memnuniyet duyacağını ifade ediyor. Abdullah Bey’in silueti AK Parti’yi terk ederken, Bülent Arınç güçlü bir dönüş yapıyor."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:04
  1. Abdülkadir Selvi
  2. Bülent Arınç
  3. Abdullah Gül

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