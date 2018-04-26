'Gül’ün adaylığını Akşener belirleyecek'

Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erken bir tarihe alınan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, gündemin bir numaralı ana maddesi olmaya devam ediyor. Seçimle ilgili en çok konuşulan konulardan biriyse 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olup olmayacağı… Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında konuyla ilgili çok çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Selvi’nin bugünkü yazısının bazı bölümleri:

Abdullah Gül’ün, muhalefetin ortak adayı olması için çaba gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener’e bazı anket sonuçlarını sunmuş ancak Akşener’i adaylıktan çekilmesi yönünde ikna edememişti.

Kılıçdaroğlu-Akşener ile görüşmesine döndüğümüzde ise CHP lideri, milletvekili seçiminde ittifak modelleri üzerine bir sunum yapıyor. 5 ayrı ittifak senaryosuna göre milletvekili dağılımı gösteriliyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve BTP’nin ittifak yaptığı senaryoya göre, muhalefet, seçime ayrı ayrı girmeye oranla 86 milletvekili daha fazla çıkarırken, AK Parti ve MHP ittifakının milletvekili sayısı 297’de kalıyor. Tabii CHP hesabına göre. Bu strateji Erdoğan, seçilse dahi Meclis çoğunluğunu ele geçirip, onu erken seçime zorlamayı hedefliyor. HDP’nin yer almadığı bir model olması nedeniyle Akşener’in 5’li ittifaka soğuk bakmadığı söyleniyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAY TARİFİ

Bu arada CHP Milletvekilleriyle yapılan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu,Cumhurbaşkanı adayına dönük bir tarif ortaya koyuyor.

"Adayımız ekonomiyi iyi bilecek, soğukkanlı olacak, kavgacı olmayacak, Türkiye’yi kutuplaşmadan uzak tutacak. O sakin olacak. Sakince Türkiye’de demokrasinin taşlarının yerine oturmasını sağlayacak. O sakin olacak çünkü kavgayı ben vereceğim. Onun koşturmasına gerek yok. Çünkü ben koşturacağım.”

Bu tariften iki sonuç çıkıyor. Bir kendisi aday olmayacak iki Gül dışında CHP’nin içinden kafasında bir isim var. Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyi iyi bilecek” deyince gözler İlhan Kesici’ye dönüyor. Kesici henüz genel başkanla bu konuyu konuşmadıklarını söylüyor. Kılıçdaroğlu, "Arkasında bir başarı öyküsü var” deyince milletvekilleri bu tariften Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’i anlıyorlar. Ecevit döneminde de ismi gündeme gelen Büyükerşen bir adım önde gözüküyor.

KURGUYU AKŞENER BOZDU

Kılıçdaroğlu,milletvekilleriyle toplantıyı bitirirken bir uyarıda bulunuyor.

"İttifaklar görüşülüyor. Kimse rahatsız edici beyanat vermekten kaçınsın” diyor. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu kendi adayını çıkardığı ana kadar Gül’e yok demeyecek.

Gelinen aşamada Akşener’in kararlılığı nedeniyle Abdullah Gül konusundaki kurgu bozuldu. Gül’ün önünde SP’nin adayı olarak çıkma imkanı kaldı. Tabi o da bunu kabul ederse. İbre çok adaylı seçime döndü. Ama Akşener üzerindeki baskılar son bulmuş değil. Gül’ün kaderini Akşener’in tutumu belirleyecek.