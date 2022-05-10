Gül'ün adamı Fehmi'nin de 6+1'den ümidi kalmadı! 'İktidar değişikliği beklentisi 2053’e ertelenebilir'

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ilişkin yaşanan tartışmalara değinen Fehmi Koru, CHP'ye yakın medya kuruluşlarını eleştirdi.

"Artık Millet İttifakı’nın büyük ortağı CHP’yi ve politikalarını destekleyen gazeteler ve haber kanalları da var ve onlar da karşı ittifakın medyasından farkları olmadığını fena halde belli etmeye başladılar." diyen Koru, İmamoğlu'na kendi yandaş medyası tarafından gösterilen tepkileri gündeme getirdi:

Örnek arayanlara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisini izlemeleri için davet ettiği gazetecilere o medyada verilen tepkiler yeterince açıklayıcı bir örnek.

'Daha anlaşılır sözcük ‘intikamcı'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını hatırlatan Koru, CHP'lilerin içlerindeki kini saklayamadığını belirterek, "O medyanın tek sesli yapısında yer alanların Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ ile hedeflediğini içlerine sindiremedikleri belliydi de, kendi dar görüşleri dışındaki eğilimlere hoşgörüsüz olduklarını herkese göstermek İmamoğlu’na verdikleri tepkiye nasip oldu. ‘Rövanşist’ de deniliyor, ancak daha anlaşılır sözcük ‘intikamcı'..." ifadelerini kullandı.

'İktidar değişikliği beklentisi 2053’e ertelenebilir'

Aslında daha önceleri bu konuda herhangi bir önyargım yoktu, yani peşin fikirli değil

Fehmi Koru, yazısının devamında 6+1'li ittifaktan umudunun kalmadığını itiraf etti:

Böyle bir ortamın akla düşürdüğü sonuç şu: CHP lideri ne yaparsa yapsın, ‘6’lı masa’ ne kadar halisane çaba gösterirse göstersin, seçim kapıya dayandığında, ‘intikamcı’ anlayışın hakim olduğu CHP’li medyanın etkisi altında belirlenecek cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili aday listeleri, AK Parti’ye oy verme konusunda ikircikli seçmen grubunu tatmin etmeyebilecek.

İktidar açısından muazzam olumsuz şartlarda gidilecek bir seçimde bile, Millet İttifakı’nı kendi dar sınırları içerisinde boğmaya hazır görünenlerin taşkınlığı yüzünden, sandığa yansıyacak seçmen iradesi, iktidar değişikliği beklentisini 2053’e erteletebilir.

Aslında daha önceleri bu konuda herhangi bir önyargım yoktu, yani peşin fikirli değildim, fakat şimdilerde takıntılı hale geldiğim bile söylenebilir.