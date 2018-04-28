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Gül'ün açıklamasına hükümetten ilk tepki

Ardahan'da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Abdullah Gül ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:58
Gül'ün açıklamasına hükümetten ilk tepki

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların anımsatılması üzerine de Abdullah Gül'ün ülkede çeşitli bakanlıklarda bulunduğunu ve en son da cumhurbaşkanlığını yapmış bir şahsiyet olduğunu söyledi.

"SİYASET MÜHENDİSLİK KABUL ETMEZ"

"Biz isterdik ki Abdullah Gül ismi AK Parti dışında hiçbir şekilde anılmasın" diyen Işık, şu değerlendirmede bulundu:

Taleplerin tavandan değil tabandan gelmesi halinde başarının geleceğinin altını çizen Fikri Işık, "Son dönemde Abdullah Bey ile ilgili ortaya konulan tablo tabandan gelen bir talep değil aksine Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz anlayışının oluşturduğu bir mühendislik çalışması. Bunun akamete uğraması kaçınılmazdı ve akamete uğradı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve il protokolü ile bir süre görüştü.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:58
  1. Ardahan
  2. Abdullah Gül
  3. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

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