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Gülümsemenizle düşman çatlatabilirsiniz (!) Nasıl mı?

Gülmek, kahkaha atmak mutluluk hormonunu etkilediği için psikolojiniz kadar beden sağlığınızı da olumlu etkiler. Ancak dişleriyle başı dertte olanlar kalabalık ortamlarda gülmekten çekinirler. Öyle ki bu alışkanlık zamanla yerleşir ve tek başınızayken bile rahatça gülümseyemezsiniz. İşte, dişlerinizin ve gülümsemenizin ışıldamasını sağlayacak o yöntem!

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:37
Gülümsemenizle düşman çatlatabilirsiniz (!) Nasıl mı?

Herkes zarif bir gülümsemeye sahip olmak ister. Bunun içinse en önemli unsur bembeyaz dişlere sahip olmaktır. Kimselerden çekinmeden, gönül rahatlığıyla tebessüm etmek için ihtiyacınız olan yalnızca bir miktar elma sirkesi…

Yöntem çok!

Dişlerinizin bembeyaz görünmesi için ağız bakımınıza yeterli zamanı ayırmanız son derece önemli. Karbonat, muz kabuğu ya da çilek kullanarak da dişlerinizi beyazlatabilirsiniz. Ancak bütün bu formülleri uygularken, sabırlı olmanız şart. Çünkü hayal ettiğiniz görünüme öyle kolay ulaşmak mümkün değil. Hele bir de gün içerisinde bolca çay, kahve ve sigara kullanıyorsanız.

Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

Sirkenin içerisinde bulunan asetik asit bakterileri öldürmeye yardımcı olur.

Kan şekerini dengeleyen elma sirkesi diyabet hastaları için son derece kıymetlidir.

Düzenli kullanıldığında elma sirkesi göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olur.

Elma sirkesi düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürür.

Elma sirkesi içerdiği vitamin ve minaraller sayesinde kalp-damar sağlığını korur.

Yapılan bilimsel çalışmalar elma sirkesinin birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Elma sirkesi ağız bakımında nasıl kullanılır?

Antibakteriyel özelliğe sahip olan elma sirkesi hem ağız hijyeni hem de diş beyazlatma konusunda bir hayli yararlıdır. Ancak elma sirkesini doğru kullanmak çok önemli. Asetik asit içeren elma sirkesini ağızda uzun süre tutmak sanıldığının aksine size zarar verebilir. Bu nedenle su ile seyreltiğiniz elma sirkesiyle gargara yapabilirsiniz. Ardından ağzını duru suyla çalkalamanız çok önemli. Dişlerinizin hızlıca beyazlamasını istiyorsanız elma sirkesi ve karbonatı macun kıvamına getirip, dişlerinize fırça ile uygulayabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:37
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