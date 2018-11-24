Gülümsemek sadakadır



Alemlere rahmet iki cihan serveri Efendimiz (sav) bize sadakayı çok vermemizi telkin etmektedir. "Verecek bir şeyimiz yok Ya Rasülallah" diyenlere de "İnsanlara tebessüm etmeniz de bir sadakadır" buyurmuşlardır.

Yüce Rabbımızın şu nimetlerine bakınız. Herkese güler yüzle davranmayı sadaka vermiş gibi sevapla mükafatlandırıyor.



Bir Müslüman olarak rastladıklarına verdiğin selâmdan, sorduğun hatırdan bile mükâfat kazanıyorsun.

Peygamberimizin şu müjdesi bize ne büyük ümitler veriyor. Buyuruyor ki:

“İki mü'min karşılaşıp musafaha ettikleri zaman, aralarında yetmiş mağfiret taksim edilir. Bunun altmışdokuzu güler yüzlü olanındır." (İhya-u Ulumid-din. c/2, sf: 179.)

Güler yüz, gülleri açmış bahçe gibidir. Seyredenlere bir mutluluk, huzur verir. İnsanı giydikleri, takıp takıştırdıkları değil, tebessümü güzelleştirir. Güler yüzlü olanların yanında insan huzur ve sükûn bulur, yaşama enerjisi artar.

Aile hayatında güler yüzün önemi çok daha önemlidir. Evinden güleryüzle uğurlanmış bir erkek, sabahtan akşama kadar etrafındakilere tebessüm ve huzur dağıtır. Aynı tebessümle evine dönen erkek, eşine güven ve huzur telkin etmiş olur.



Aile yuvalarında huzurun ve sevginin kaynağı tebessümlü olmak, güler yüzlü davranmaktır.

Asık surat, sert sözler ve davranışlar yuvaları çekilmez hâle getirir. Samimiyeti kaldırır. İnsanların kalblerini karartır. İyi ve doğruyu düşünmekten insanı uzaklaştırır. Anne-babanın hareketlerini örnek alan çocukları düşünelim. Onlar evde güleryüzlü bir geçim göremezlerse derslerinde başarılı olamazlar. Arkadaşlarıyla geçimsiz olurlar.

Her insana karşı güleryüzlü ve tatlı sözlü olunmalıdır. Kim daha günahkârdır biz ancak zahiren kanaat sahibiyizdir, ötesini bilemeyiz ama günahkâr olarak da bilsek bile birine güleryüzlü ve iyi davranmamız gerekir. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz herkese karşı güler yüzlü idi.

Hz. Ali (r.a.) ne güzel söylemiş:

"Öyle bir ömür geçirin ki, düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasınlar..."

Hz. İsa (a.s.) irşad ediyor. Tevrat muharrifleri ona kötü söz söylüyorlardı. Birisi Hz. İsa'ya sordu:

– Bunlar küfrediyor, sen kızmıyor tebessüm ediyorsun. Üstelik hayır duâda bulunuyorsun.

Hz. İsa cevap verdi:

- Canı olan her gönül sahibi, nesi varsa hep onu harcar.

Herkes malını satar. İnsanda iyilik varsa iyilik gösterir. İçi kin ve nefretle dolu ise kötü davranır.

Sözümüz de yüzümüz gibi güzel olmalıdır.

Söz güzelliği de çok önemli.

Reddetmek bile tatlılıkla olmalıdır. Kırmadan, gönül incitmeden söz söylemelidir. Çünkü Peygamberimiz (sav) insanlara böyle davranırdı.

Gülünce damarlar genişliyor, vücutta kan dolaşımı hızlanıyor

Gülmek sağlık için yararlı.. Özellikle kalp için çok yararlı..

Çünkü kan damarlarını genişletiyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Ancak uzmanlar bunun sebebini henüz belirleyebilmiş değil. Gerilimin kalbe kan akışını sınırladığı, damarları sıkıştırdığıysa daha önce birçok araştırmayla ispatlanmıştı. Bu yeni araştırma, gülmenin damarları genişlettiğini doğruluyor. Gülme sırasında dolaşımın hızlanması ve damarların genişlemesi kalp hastalıklarının sebeplerini azaltıyor.

Komedi filmi seyreden 20 kişiden 19’unda kan dolaşımının hızlandığı görüldü. Dolaşım hızının yüzde 22 arttığı belirlendi.

Fakat bir dram/savaş veya gerilim filmini seyreden 20 kişiden 14’ünde kan dolaşımı yavaşladı.. Yavaşlama oranının yüzde 35’i bulduğu görüldü.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanı Doktor Michael Miller, araştırmalarının sonuçlarına dayanarak, herkese kalp sağlığı için güleryüzlü olmayı, tebessümü tavsiye ediyor... Güleryüzün pozitif enerji yaydığı da unutulmamalı..

Gülen kişinin beyni endorfin salgılıyor. Bu madde gerginliği giderip, ağrıları azaltıyor

Bebekler doğar doğmaz ağlarlar ve ancak dört hafta sonra gülümsemeye başlarlar. Araştırmalar bebeğin güven/mutluluk duygusunun gülümsemeye yol açtığını gösteriyor. Bebek güvende ve huzurlu oldukça gülümser diyebiliriz. Gülmek bir çeşit dışa vurum gibidir. Gülerken kalp atışı hızlanır, derin nefes alınır, beyin tarafından 'endorfin' denilen kimyasallar salgılanır. Endorfin vücudumuzda gerginliği, ağrıyı azaltır.

Gülmek de üzüntü veya öfke gibi bir boşalma yolu.. Ancak bunun niçin böyle olduğu tam olarak bilinmiyor. Şüphesiz hepimiz güldükten sonra kendimizi daha iyi hissediyoruz.

Bu arada kahkaha ile gülmekle, gülümsemeyi ayırdetmek gerekir. Gülümsemek kesinlikle insanın, karşısındaki için iyi şeyler hissetmese bile kendisi için bir mutluluk ifadesi..

Yapılan bir araştırmaya göre insanlar 50'li yıllarda günde ortalama 18 dakika gülerken, bu süre günümüzde 6 dakikaya düşmüş bulunmaktadır. Yetişkinlerin günde ortalama 60, çocukların ise 500 kez güldüğü ve bir gülüşün ortalama 6 saniye sürdüğü belirlenmiş..

Rüyada gülmek hayra işaret

Rüyada güldüğünü görmek, gam ve kedere yorumlanır. Eğer kahkaha ile olur ise keder daha büyük olur, derler. Kirmani’ye göre; rüyada tebessüm ederek güldüğünü görmek murat müjdesidir. İmam Cafer-i Sadık’a göre; uykuda, rüya aleminde tebessümle güldüğünü görmek, bir erkek evlat ile, eğer bekâr ise iyi bir kızla evleneceğine ve her durumda bu rüyasının hayırlı olduğuna müjdedir.

Bir kimse rüyada bir yerde güldüğünü görse, orada ucuzluk ve bolluk olur. Rüyada ölmüş bir kimse gülüyor görülse, o kimsenin ahirette durumunun iyi olduğuna işaret eder. Eskiler, rüyada gülmek, hafiflik ve ahmaklıktır, özellikle bu rüyayı görenler, selâhiyetli kimse iseler, bunların görevlerinden alınmaları gerekir derler.

Kahkahalarla güldüğünüzü gördüyseniz, birçok yeni arkadaşlar edinecek ve elinizi attığınız her işte başarı kazanacaksınız. Alaycı bir şekilde gülmek, hastalığın işaretidir.