0553 313 94 23

Gülümbe rampalarında trafik kazası; 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:35
Gülümbe rampalarında trafik kazası; 2 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Osmaneli ilçesine istikametine seyir halinde olan Samet Karaağaç (31) yönetimindeki 11 BC 203 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarında geldiğinde havanın yağışlı, yerlerin ıslak olması sebebiyle sürücünün araç hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü Samet Karaağaç ve araç içinde yolcu olarak bulunan Sevda Karaağaç (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların durumun iyi olduğunu öğrenilirken, Bölge Trafik Şubesi ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı önlem aldı. Kazada hasar gören araç çekici yardımı ile çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avro Bölgesi’nde cari fazla daraldı
    1. Avro Bölgesi’nde cari fazla daraldı
    2. Satrançta kıyasıya mücadele
    3. "Türkiye ile iş birliği yoğun şekilde..
    4. Kendi kitlesi bile çileden çıktı!..
    5. İzmirlilerden sadece Menemenspor kazandı
    6. Ayağına direk düşen madenci yaralandı
    7. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, HDP’li..
    8. Yaralı kedi hayata döndürüldü
    9. Rusya destekli Esed güçleri Han..
    10. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa..
    11. Boyner ile okula dönüş heyecanı
    12. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt..
    13. Kırgızistan'da Uluslararası Altay..
    14. Çocuklarda inatla baş etme yolları
    15. Altınordu şanssızlığına yanıyor
    16. Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi ve..
    17. Başkan Çakıcı’dan domates festivaline..
    18. Urla’daki yangının ardından Başkan..
    19. Milli çekiççi Kıvılcım, tecrübesine..
    20. ‘Yerli bilişim ağları oluşturulmalı’
    21. Suudi Arabistan Veliaht Prensi..
    22. Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
    23. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    24. Motosikletin çarptığı yaşlı adam..
    25. CIA ajanı olduğu iddia edilen Iraklı..
    26. Kudankulam NGS’nin 3. ünite..
    27. Yağmurda hayatını kaybeden ‘Cici..
    28. KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK..
    29. Hamilelikte aşırı kilo almamak için 10..
    30. Volkswagen’in son gözdesi: Yeni T-Roc..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!