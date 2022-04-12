Gültekin Uysal, ittifakın iki ortağını tokat manyağı yapmış!

Turgay Güler, geçtiğimiz günlerde "AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye bugünden bir beyanda bulunulmaz" diyerek cumhurbaşkanı adaylığı için 3 kriter açıklayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın adeta tivit değil pimi çekilmiş el bombası attığını belirtti. "Altılı masanın cücüğü" diye alay edilen Uysal'ın, "zurnanın son deliği" diye küçümsendiğini ifade eden Güler, "Ne yalan söyleyeyim Uysal'ı o masada gördüğüm ilk gün 'bu ne alaka' demiştim? Gelin görün ki yaman kabadayıymış!" dedi. Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" 'Altılı masanın cücüğü' deyip alay ettiler.

'Zurnanın son deliği' diyerek küçümsediler.

Dalga geçtiler, aşağıladılar.

Ama ne oldu?

Minik fare kükredi!

Fareden korktu kedi, masa pır dağılıverdi.

Sanırım kafanız karıştı ben en baştan tane tane anlatayım öyleyse.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal var ya hani!

Şu altılı masanın 'etkisiz elemanı' diye nitelendirilen.

İşte o!

Hafta sonu durduk yere klavyenin başına geçip garip bir tivit attı.

Tivit değil pimi çekilmiş el bombası!

Hani deyim yerindeyse boyuna posuna bakmadan raconu kesmiş Gültekin!

Kesmek ne kelime doğramış adeta!

İttifakın iki ortağını tokat manyağı yapmış!

Ne yalan söyleyeyim Uysal'ı o masada gördüğüm ilk gün 'bu ne alaka' demiştim? Gelin görün ki yaman kabadayıymış!

Kadırgalı Eşref yanında halt etmiş!

'Türk Milleti'nin, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili beklentisinin üç ölçüsü var' diyor Gültekin Uysal!

Sonra da başlıyor sıralamaya!

Uysal'ın birinci ölçüsü '20 yıllık Ak Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak'.

Davutoğlu ve Babacan'a 'siz aday olamazsınız' diyor cesurca! 'Ağzınızla kuş tutsanız nafile' demeye getiriyor!

Nedamet getirmelerine bile müsaade etmiyor!

Oy oy oyyyy!

İkinci ölçüsü 'Seçilebilirlik'.

Bu ölçüyle hem Kılıçdaroğlu'nu hem Akşener'i hem de Karamollaoğlu'nu gömüyor.

'Seçilemezsiniz' diyor açıkça.

Uysal'ın son ölçüsüne gelince; o tam bir fecaat!

Neymiş? Söz konusu adayın, 20 yılda Ak Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan TC Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi olmalıymış.

Ölçüye bakar mısınız?

Bir de söyleyene!

Demokrat Parti'nin bugünkü genel başkanı Gültekin Beyimiz, Adnan Menderes'i darağacında sallandıranlarla aynı türküyü çığırıyor!

Vah ki vah! Hale bak!

Oysa bahsettiği kurucu ruh 15 Temmuz gecesi bir kez daha çıkmıştı ortaya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işgale kalkışanlara karşı bir büyük mücadele koymuştu ortaya.

Ey Gültekin!

Bir köşesine iliştirildiğin altılı masanın etrafında dizilenler o gece neredeydi, ne yapıyordu acep?

Ey Gültekin!

Dinine imanına doğru söyle bu tiviti sen mi yazdın yoksa KHK mağdurları mı?"