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Gündem Gültekin: Bu seçim Türkiye, Irak mı olacak, Suriye mi olacak seçimi?
Gündem

Gültekin: Bu seçim Türkiye, Irak mı olacak, Suriye mi olacak seçimi?

Fitneye su taşıyan sözde gazeteci Levent Gültekin, önümüzdeki seçimlerin "Türkiye, Irak mı olacak, Suriye mi olacak?" seçimi olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 05:17:00 -

Sözde Gazeteci Levent Gültekin CHP'ye yakın Halk TV ekranlarında yaptığı açıklamada, "Sadece biz değil bizim çocuklarımızın bile bir daha demokrasi olacak mı seçimi, bu seçim Türkiye, Irak mı olacak Suriye mi olacak seçimi, bu seçim Türkiye'de bir daha siyaset yapılacak mı?, Çocuklarımız bir daha demokrasi görecek mi seçimi. Böyle bir seçim ortamında Ahmet Davutoğlu biz CHP ile bir araya gelirsek sıkıntı olur diyor. Ülke elden giderken ben CHP ile yana yana gelemem, Ben HDP ile yan yana gözükmüyorum diyenler bu ülkeyi düşünmüyor demektir. Böyle anma programlarında (Necmettin Erbakan) bir araya gelip poz vermek yerine sahici bir muhalefet yapmak gerekiyor." dedi.

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