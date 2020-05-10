Gültak, şehit anneleri ve 100 yaşını geride bırakmış anneleri ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’Anneler Günü’ dolayısıyla şehit Emrah Şahin’in annesi Gülay Şahin, şehit Ömer Koca’nın annesi Ayşe Koca, şehit Hüseyin Çelik’in annesi Sakine Çelik, şehit Emre Öztürk’ün annesi Beyaz Öztürk ve şehit Mustafa Korkmaz’ın annesi Yeter Korkmaz’ı evlerinde ziyaret etti.

Başkan Gültak, gün dolayısıyla ayrıca, 100 yaşını geride bırakan Remziye Mutlu ile Gülşan Yaman’ı da İhsaniye ve Özgürlük mahallelerinde bulunan evlerinde ziyaret ederek, bir asrı geride bırakan annelerin ’Anneler Günü’nü kutladı. Kimi zaman duygusal anlarında da yaşandığı ziyaretlerde, annelerle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden, bir istekleri olup olmadığını soran Gültak, evlatlarını vatan toprağına teslim eden şehit anneleri ile 100 yaşını geride bırakan annelere, Türk bayrağı, isimlerine özel hazırlanmış plaketler ve iğne oyalı yazmalar hediye etti.

Şehit anneleri, “Yaralı yüreklere dokunmanız bizleri çok mutlu etti. Sanki oğlum gelmiş gibi sevindik” sözleriyle duygularını dile getirirken, şehitlerin yakınları ise “Sizlerin geleceğinizi bilmenin heyecanı bile çok güzel. Günler öncesinden bu heyecan başlıyor” diyerek teşekkür ettiler.

Evlerinde ziyaret ettiği şehit anneleri ile bir asırlık ömrü geride bırakan annelerin ’Anneler Günü’nü kutlayan Gültak’ın hediye ettiği ve isme özel hazırlanmış plaketlerin üzerinde, ’Dünyada yaş alarak güzelleşen en kıymetli varlıklarımız, yıllar geçse de saçlarına aklar düşse de nesiller değişse de değişmeyen şeydir senin anneliğin. Annelerine annelik katacağın nice ömürler diliyorum’ yazılı ifade dikkat çekti.

Başkan Gültak’ın, şehit Mustafa Korkmaz’ın annesi Yeter Korkmaz’ı, Mesudiye Mahallesi’nde bulunan evindeki ziyaretine, İlçe Kaymakamı Muhittin Pamuk, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, İlçe Jandarma Komutanı Abdullah Kalaycıoğlu, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç ile MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile de katıldı.