Gülşen'in ahlaksızlığına böyle cevap verdiler! 'Medeniyet dediğin açmaksa bedeni desenize hayvanlar bizden daha medeni'
Ahlaksız sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen'e cevap, sosyal medya kullanıcılarından geldi.
Ahlaksızlıkta adeta biribiri ile yarışan şarkıcılar, sahne kıyafetleri ile toplumun tepkisini çekmeyi sürdürüyor.
Yarı çıplak kıyafetle sahneye çıktı!
Azınlık bir grubun desteğini arkasına alan şarkıcılardan Gülşen, sahnede giydiği yarı çıplak kıyafeti ile tüm tepkileri yine üzerine çekti.
Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği Gülşen'e, Milli Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy'un şu sözleri hatırlatıldı:
"Medeniyet dediğin açmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden daha medeni."