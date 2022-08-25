Gülşen'den skandal 'özür' açıklaması! 'Espri amaçlı sözlerim kötü niyetli kişilerce öne çıkarıldı'

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Konser verdiği mekanda, bir kişiden bahsederken ahlak dışı ifadeler kullanan Gülşen, “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” dedi.

Daha önce de konser sırasında LGBT bayrağı açarak sapkınların propagandasını yapan ve gayriahlaki giyim kuşamı nedeniyle tepki toplayan Gülşen'in açıklaması kamuoyunda infiale sebep oldu.

Kötü niyetli kimseler hedef göstermiş!

Hakkında yapılan suç duyuruları ve kamuoyu tepkisinden sonra sözde bir özür mesajı yayımlayan Gülşen, İmam Hatiplilere hakaretini "espri" diye yumuşatmaya çalıştı.

Gülşen kötü niyetli kişilerin kendisini hedef gösterdiğini iddia ederek şunları söyledi:

Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm.

Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.