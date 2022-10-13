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Medya Gülşen imzada, Akpınar sırada!
Medya

Gülşen imzada, Akpınar sırada!

Yaptığı ahlaksız söylemle hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine yakın karakola her perşembe imza atma şartı kararı bulunan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde 4 kez imza verdi. Gözler şimdi Türk milletine ağır hakaretlerde bulunan sözde oyuncu Metin Akpınar'a çevrildi. Yüzde 51 oy olarak halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere alenen cahil diyen sözde oyuncu ile ilgili nasıl bir karar alınacağı büyük bir merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 19:56:00 -
Gülşen imzada, Akpınar sırada!

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine yakın karakola her perşembe imza atma şartı kararı bulunan Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde 4 kez imza verdi. Gülşen, 4'üncü kez imza vermek için polis merkezine geldi
Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, imza atmaya devam ediyor.

Nisan ayındaki bir konserinde imam hatiplilere yönelik kullandığı sözler geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ünlü şarkıcı, tepki toplamıştı.

Büyük yankı uyandıran olayın ardından tutuklanan Gülşen, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Dördüncü imza günü

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan şarkıcı hakkında, en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

DHA'nın aktarımına göre bugün imza günü olan Gülşen, dördüncü kez imza vermek için saat 12.00’de Levent Polis Merkezi'ne geldi.

 

METİN AKPINAR NE DEMİŞTİ?

Oyuncu Metin Akpınar Altın Portakal Film festivalinde skandal sözlere imza attı. Türk milletini cahillikle suçlayan Akpınar, Başkan Erdoğan'a oy verenler yönelik de "Eğitim seviyeleri ilkokul 5" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Metin Akpınar katıldığı Altın Portakal Film Festivali'nde Altılı masa propagandası yaparken aynı zamanda Türk milletini cahillikle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğana oy verenlere yönelik,"Eğitim seviyeleri ilkokul 5" dedi.

"BUGÜN TÜRKİYE CAHİL BİR ÜLKEDİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerin cahil olduğunu belirten Akpınar, "Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu bana. Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde 51 var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk Milleti'nin kararlarından ve allegliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar, niye, çünkü (onu seçenlerin) ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadılar" ifadelerini kullandı.

 


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