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Gündem Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı

'İmam Hatip'te okuyanlar hakkında çirkin sözler sarf eden Gülşen'in, yarın 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' kapsamında savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 00:17:00 -

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlattı.

Gülşen'in "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri büyük tepki çekti.

Sosyal medyada tepki yağdı

Gülşen'in sözleri sosyal medya ortamında yayılınca birçok kişi tepki gösterdi. 'Gülsen tutuklansın' başlığı gündemin birinci sırasına oturdu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı tepki gösterdi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in ortaya çıkan skandal sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

Abdullah Ceylan, "ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülşen'den hadsizlik! İmam Hatiplilere çirkin sözler
Gülşen'den hadsizlik! İmam Hatiplilere çirkin sözler

Gündem

Gülşen'den hadsizlik! İmam Hatiplilere çirkin sözler

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