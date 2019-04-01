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Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, kimdir?

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti Gülşehir Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi, Gülşehir’in yeni belediye başkanı olmayı başardı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:05
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, kimdir?

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti Gülşehir Belediye Başkan adayı Fatih Çiftçi, Gülşehir’in yeni belediye başkanı olmayı başardı.


AK Parti’den Gülşehir Belediye Başkan adayı olan Fatih Çiftçi, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından 3 in 765 oy alarak Gülşehir Belediye Başkanlığına seçildi.


Fatih Çiftçi kimdir?


1981 yılında Gülşehir’de doğmuştur.


İlkokulu Gülşehir Atatürk İlkokulunda orta ve lise eğitimini ise Nevşehir Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun olan Çiftci, avukatlık stajını ve askerlik görevini yerine getirdikten sonra Gülşehir ilçesinde serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Nevşehir Barosu Disiplin Kurulu üyeliği görevinde de bulunmuştur.


Siyasi hayatına 2005 yılında Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanı olarak başlayıp, 2008 yılında ise dönemin Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu ile birlikte partinin Nevşehir İl Başkanlığı görevine getirilmiştir. Daha sonra Süleyman Soylu’nun Genel Başkanlık görevinden ayrılması ile birlikte il başkanlığı görevinden ayrılmıştır.


2014 yılında AK Parti Gülşehir Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. 2017 yılında ise AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı görevine getirilmiştir.


14 yıldır Gülşehir’de serbest avukatlık yapan Gülşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Çiftci evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:05
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