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Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, bayram mesajı yayımladı

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Gülşehir halkının ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36
Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, bayram mesajı yayımladı

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Gülşehir halkının ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.


Başkan Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar; Rabbimize ve bütün kardeşlerimizin birbirine yakınlaştığı günlerdir. Bayramlar; toplumun manevi zenginlik kaynağı, millet olmanın şuuruna erdiğimiz müstesna günlerdir. Bu kutlu günler, maddi ve manevi sıkıntıların sona ermesi için dua vesilesidir, muhasebe günleridir, kırgınlıkların dargınlıkların sonlandırıldığı kucaklaşma günleridir. Bizleri bugünlere kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun, mübarek Kurban Bayramı kardeşliğimizin çoğalmasına birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olsun. Bizler komşusu aç yatarken, tok yatmayı asla kabul etmeyen bir peygamberin ümmeti olarak huzur, barış ve kardeşliği hakim kılmak için her zaman yardımlaşma ve dayanışma bilinci ile hareket ettik. Bu bilinçle hareket ederek, bayramlarımızı da bu amaca uygun olarak idrak etmeliyiz. Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutarak, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunacağız. Kurban vesilesiyle malımızı Allah’ın rızası ile paylaşacağız. Kurbanlarımızla Rabbimize olan sadakatimizi, yardım ve ikramlarımız ile de kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyeceğiz. Bugünü fırsat bilerek, hayat telaşından ihmal ettiğimiz büyüklerimizin kapısını çalmayı, küçüklerimizin gönlünü almayı da unutmayalım. Akrabalarımızla aynı sofraya oturalım. Bir olalım, beraber olalım. Bu mübarek günde hac ibadetini yerine getirerek hacı olan Müslüman kardeşlerimi tebrik ediyor, hac farizasının kabul olmasını diliyorum. Bayram için yola çıkan ve trafikte olan tüm kardeşlerime hızdan uzak, trafik kurallarına uygun bir seyahat ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Ülke savunmasını vatan ve bayrak aşkıyla aile ve sevdiklerinden uzak bir şekilde yerine getiren kahraman güvenlik güçlerimize hayırlı ve başarılı görevler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gülşehirli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını kutluyor, Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice mutlu, huzurlu bayramlara kavuşturmasını diliyorum’’

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36
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