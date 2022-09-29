Artık filmler böyle: Bir eşcinsel, bir türbanlı!

Her fırsatta hükümet aleyhine kara propaganda söylemi ile ile tanınan Gülse Birsel, teşhircilik üzerinden reyting toplama amaçlı yeni filminde de kuralını bozmadı.. Filmde başörtülü bir kadın ve etrafında birden fazla teşhirci profiline yer veren Birsel "reyting uğruna istismar etmeyeceğim bir değer yok" dedirtti..

Başörtü yasağına açık destek veremeyen, ancak başörtü özgürleşince rahatsızlığını dile getirmekten de geri durmayan Gülse Birsel'in, başörtülü bir figürü filminde kullanması "istismar" olarak nitelendirilirken, yeni filmin duyurusu, "Hiç tanımadığınız site komşularınızı aniden yılbaşı akşamına davet etmek. Nasıl fikir? Pisti boşaltalım, filmimiz geliyor." ifadeleriyle yapıldı.

Daha önce de, Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete dizileri ve Aile Arasında filimlerinin senaristi ve oyuncularından olan Gülse Birsel'in komedi türündeki yeni filminin adı Yılbaşı Gecesi oldu.

Başta Gülse Birsel olmak üzere filmde rol alacak oyuncular ise, Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör isimlerinden oluşuyor..

İrem Sak, başörtülü bayan rolünde. Bir de trans var!

Filmin kadrosunda yer alan oyuncu İrem Sak, sosyal medyada gündem olurken, Ayta Sözeri isimli trans oyuncuya da rol verilmesi, "filmde de rolü eşcinsel biri mi" sorularına sebep oldu.

Film eleştirmenleri, "Artık yeni konseptte, her filmde bir türbanlı, bir trans oyuncu olması, adeta bir yerlerin diktesi gibi" hatırlatmasında bulunarak, Kültür Bakanlığı'nın bu girişimlere set çekmesi istendi.

Toplumun içindeki kadınların yarıdan fazlası başörtülü olduğu halde, günlük hayatın aynası iddiası ile çektikleri filmlerde bir tane başörtülü bayanı, "tesettür propagandası olur" düşüncesi ile göstermeyen laikçi kafa, şimdi başörtü üzerinden yeni bir algı üretmeye soyundu..

Yıllarca çektikleri filmlerde gerçek hayattaki başörtülü kadınları gizleyenler, şimdi ise, toplumun yüzbinde birinde karşılaşılan eşcinselleri ise, hemen her filmde oynatmaya, hatta filmdeki rolü de eşcinsel olarak belirlemeye başladılar..

Gülse Birsel'in başörtüye bakışı

Gülse Birsel'in başörtüye bakışı, eski yıllarda da tartışma konusu olmuştu..

2014 yılında Hürriyet gazetesinde yazdığı bir köşe yazısında, Gülse Birsel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halihazırda kız öğrencilerin saçını boyaması, röfle yaptırması yasak. Başörtüsü takması ise özgürlük olduğu için serbest! "Ailenin kararıdır" deniyor. Katılıyorum. Ancak anladığım kadarıyla kızların saç rengini değiştirip değiştirememesi ailenin değil, devletin kararı!

Şaşırıyor muyuz? Yoo."