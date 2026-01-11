Gülpınar: Basın mensuplarının her zaman yanındayız

Cumhuriyet Gastronomi Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programına çok sayıda gazeteci katılım sağladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, basının toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Medyanın zaman zaman yıpratılmaya çalışıldığı bir süreçten geçildiğini ifade eden Gülpınar, gerçek basın mensuplarının görevlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirterek, “İşini ciddiyetle yapan, objektif ve meslek ilkelerine uygun hareket eden basın mensuplarının her zaman yanındayız. Bu mesleğin ayakta kalması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların gazetecilikle karıştırılmasının, mesleğe emek veren basın mensuplarını zor durumda bıraktığını vurgulayan Başkan Gülpınar, bu konuda basının yanında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Eksik ve hataların olabileceğini ancak bunların diyalog yoluyla çözülebileceğini ifade eden Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi’nin kapılarının her zaman basın mensuplarına ve vatandaşlara açık olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında çalışan, emekli ya da mesleğe gönül vermiş tüm gazetecilerin değerli olduğunu belirten Başkan Gülpınar, bugüne kadar Şanlıurfa’ya ve özellikle yerel basına verdikleri katkılardan dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

Sohbet ortamında devam eden program, Başkan Gülpınar ile gazetecilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.