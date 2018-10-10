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Güllü nine, 2 yıldır pencerenin önünde bekliyor

Elazığ’da yaşayan 88 yaşındaki Güllü nine, 21 ay önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan 68 yıllık hayat arkadaşından gelecek iyi haberi bekliyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:43
Güllü nine, 2 yıldır pencerenin önünde bekliyor

26 Aralık 2016 tarihinde Elazığ merkeze bağlı Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 6 çocuk babası 87 yaşındaki Hasan Katırcı, kent merkezine geldi. Daha sonra minibüsle köye geri gelen ve köy camisinin yakınlarında inen Katırcı eve dönmedi.

Ailesi, akşama kadar Katırcı’dan haber alamayınca jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile birlikte günlerce arama yaptı ancak bir sonuç alınamadı.

Hasan Katırcı’nın 68 yıllık hayat arkadaşı 88 yaşındaki eşi Güllü Katırcı ise, iki senedir iyi bir haber beklediği kocasının yolunu gözlüyor. Pencerenin önünden bir an olsun ayrılmayan Güllü Nine, havalar iyi olunca da evinin önündeki yol üzerinde oturarak hayat arkadaşının dönmesini umutla bekliyor.

İki senedir eşini kayıp olduğunu belirten Güllü Katırcı, “Ölüsü ya da dirisi çıksın. Ben bekliyorum. Başka kimden fayda var. Bir o vardı o da gitti. Bu gece rüyamda gördüm. Geldi pencereye vurdu. Geldim kapıyım açtım. Ama hiçbir şey yoktu” dedi.

"Annem camda yolunu gözlüyor"

Babasının 2016 yılında kaybolduğunu aktaran İbrahim Katırcı, “Herhangi bir haber gelmedi. Bir ipucu elimize geçmedi. Tokat'ta görüldü dedilerdi ama oradan da bir şey çıkmadı. Gözümüz yollarda. Arıyoruz ama yok. Ne ölüsü var ne de dirisi var. Annem camda yolunu gözlüyor. Haber bekliyoruz ama yok. Gidip soruyorum, arıyoruz diyorlar. Ama aramadan aramaya değişir. Samanlıkta iğne arar gibi arama var. Sıkı bir arama yok. Zengin bir adam kaybolsaydı daha farklı bir arama olurdu. 21 ay değil de, 15 gün içerisinde bulurlardı. Cumhurbaşkanı ve emniyet teşkilatından babamın bulunması için destek bekliyorum. Sıkı bir arama yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Ölüsünün ya da dirisinin bulunmasını istediklerini dile getiren Katırcı, “Annemi il merkezini götürmek istiyoruz. Ama annem gelmiyor. Baban gelecek diye gelmiyor. Bir gün çıkar gelir diye bekliyor. Onun için normal şekilde Elazığ’a bile gelmiyor” şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:43
  1. Tokat
  2. Elazığ
  3. Güllü Katırcı
  4. Hasan Katırcı
  5. Kayıp
  6. 21 aydır pencerenin önünde bekliyor

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