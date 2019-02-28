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Gülle: "Bakanımız 15 yıldır bekleyen bir sorunu 3 haftada çözdü, minnettarız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasının, ilgili sektörlere büyük katkısı olacağını ve ihracatçılarımıza ihracatı katlamaları adına büyük destek vereceğini söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:20
Gülle: "Bakanımız 15 yıldır bekleyen bir sorunu 3 haftada çözdü, minnettarız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV’nin sıfırlanmasının, ilgili sektörlere büyük katkısı olacağını ve ihracatçılarımıza ihracatı katlamaları adına büyük destek vereceğini söyledi.



TİM Başkanı İsmail Gülle; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın bu adımla 15 milyar dolarlık deri ihracatının ve 32 milyar dolarlık otomotiv ihracatının küresel rekabetçiliği için önemli bir adıma imza attıklarını açıkladı. Gülle; TİM, İDMİB ve OİB bünyesindeki tüm ihracatçıların müteşekkir olduklarını belirterek, "Deri ve otomotiv ihracatımız için kritik önemde bir adım atılırken, 43. fasıldaki ham deri dışındaki ürünlerde verginin yüzde 20’den 25’e çıkarılmasını da ithalatı azaltıcı etkisi nedeniyle, desteklediğimizi bilhassa belirtiyoruz" diye konuştu.


Delegeler Çalıştayı’nda gündeme gelmişti


Konunun 7 Şubat 2019’da gerçekleşen 2’nci TİM Delegeler Çalıştayı’nda ele alındığına işaret eden TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bu tablonun Hazine ve Maliye Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz, Ticaret Bakanlığımız ve TİM’in ev sahipliğindeki son Delegeler Çalıştayı’nda ihracatçılarımız tarafından dile getirildikten kısa bir süre sonra hayat bulmuş olması bizleri, ihracatımızı arttıracak etkisiyle, sevindirmiştir" dedi.



TİM Başkanı Gülle sözlerine şöyle tamamladı: "Bakanlarımızın, son Delegeler Çalıştayı’nda, İhracatçı Birliklerimizin takdim ettiği sektör beklentilerine 3 hafta gibi kısa bir sürede destek vermiş olmaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ekonomimize sağlayacağı dinamizmin de anlamlı bir örneğini teşkil etmektedir. 15 yıldır beklenen bir konu neticelenmiştir. Bakanımız tam 6 saat boyunca hiç ara vermeden, ihracatçılarımızın talep ve isteklerini dinleyip not alarak, tüm bunları çözüme kavuşturacağı sözünü vermişti. Bakanımızın talebimize verdiği cevap bizleri sevindirmiştir. İnanıyorum ki ilgili ihracatçı sektörlerimize de büyük katkısı olacak, ihracatçılarımıza destek verecektir. Taleplerimizin dikkate alınması ve hayat bulması, ihracatçılarımızın yeni rekorlara imza atmaları adına, şevkimizi ve gücümüzü artıyor".

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:20
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