Gündem Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku: Bu duyduklarımız çok çok acı
Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku: Bu duyduklarımız çok çok acı

DHA Giriş Tarihi:

Adliye önünde açıklamalarda bulunan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, 'Bu duyduklarımız çok çok acı' diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’de bulunan şüpheli Umut A’nın ağabeyi S.A.nın Doku ailesinin avukatı ile yaptığı konuşmanın görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından Gülistan’ın ablası Aygül Doku, adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Aygül Doku, dün gece saatlerinde Umut A’nın ağabeyi S.A.’nın avukatlarına ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

 

“Gülistan’ın ölüm nedenini zaten gizli tanık söylemişti. Gülistan, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüz edilmiş.

Hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylenildi S.A. tarafından.

Bunu bir daha öğrendiğimiz için kendimizi iyi hissetmiyoruz. Gereken bilgileri yine de paylaşacağız. Yeni isimler verdi.

Biz Başsavcımız Ebru Cansu’ya güveniyoruz. Her seferinde bu duyduklarımız çok çok acı.

Başsavcımızın katil Mustafa Sonel’e ve onun bütün bu delillerini saklayan örtbasçı babası Tuncay Sonel’e ve o suç şebekesine adalet önünde hesap verdireceği konusunda kuşkumuz yoktur”

