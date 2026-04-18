Tahran'dan Trump'a sert cevap! Uranyum çıkışı: "Toprağımız kadar kutsaldır, bir gramını bile vermeyiz" Ceset yok ama cinayet sabit! Yargıtaydan Palu ailesi davasında emsal karar: "Gömüldüğü yer belirsiz olsa da katili belli" Trump'tan zenginleştirilmiş uranyum açıklaması: ABD'ye götürülecek Kadıköy'de puan savaşı Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme İletişim Başkanı Duran: Merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! "Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan'la birlikte olduk" Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Tunceli eski valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Bakan Fidan, Batı Trakya'daki Türk azınlığın gönlünü fethetti Pezeşkiyan'dan Trump'a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik"
Gündem Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha

2020'den beri haber alınamayan Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Uğurcan A. ve Zeinal’ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Abakarov ve üvey babası Yücer tutuklandı, Uğurcan A. yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı.

 

AA'daki habere göre dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü E’nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a götürülmüştü. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gazze 2

Organize bir cinayet , üstü örtülmeye çalıṣılmıṣ ama korkusuz bir savcı ( kendisini kutluyorum ) gereğini yapmıṣ . Halä ülkem için bir umut vsr .

