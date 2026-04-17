Gülistan Doku dosyasında deprem üstüne deprem yaşanıyor! Tunceli eski valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Dersim'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili Tuncay Sonel'e ulaştığını söyledi. Sonel, saat 16.30 itibariyle kendisine herhangi bir işlem bilgisi ulaşmadığını ve gözaltına alınmadığını belirterek “Bana şu ana kadar böyle bir işlem bilgisi ulaşmadı. Telefonla ya da yazıyla bildirimde bulunulmadı. Gözaltında değilim” dedi.

AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanlığı, Sonel hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. 3 yıldır mülkiye başmüfettişi olarak görev yapan Tuncay Sonel, hakkında soruşturma başlatılmasından kısa süre sonra açığa alındı.

BAŞSAVCILIKTAN YAZI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazdı. Vali Sonel hakkında 'suç şüphesine ulaşıldığı' belirtildi. "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu” kapsamında 'gereğinin yapılması için' işlem başlatıldı.

Yazıda, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in 'kasten insan öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'suç delillerinin gizlenmesi/yok edilmesi' suçlamalarıyla gözaltında bulunduğu da hatırlatıldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibarıyla dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınızca, Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası rica olunur."

Valiler hakkında kişisel suçları sebebiyle soruşturma yapılmasının, suç tarihinde görev yaptığı ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, görev sebebiyle soruşturma yapılmasının ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle yürütüldüğü bildirildi.

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YAZI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, yazının kendilerine ulaştığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'na yazı ileten Başsavcılık, soruşturma işlemlerine başlandığını belirtti. Yazıda şunlar kaydedildi:

"Adı geçen şahsa atılı suçun 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 281/1 inci fıkrasında düzenlenen Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu olduğu ve kişisel suç mahiyetinde bulunduğu, bu itibarla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 161/6 ncı maddesinin emredici hükmü doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından aynı Kanunun 160 ıncı maddesinin verdiği yetki ve sorumluluk uyarınca işin gerçeğini araştırmak için 2026/7025 işbu sıra sayısında soruşturma işlemlerine başlanıldığı,

Hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin [karartılmış] TC kimlik numaralı Tuncay SONEL isimli şahıs olduğu ve suç tarihi itibariyle Tunceli Valisi olarak görev yapmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla adı geçen şahıs hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için ilgili evraklar yazımız ekinde gönderilmiş olup bilgi ve gereği arz olur."

13 Haziran 2017 ile 09 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarak görev yapan Sonel daha Ordu Valisi olarak atandı. Sonel, Ağustos 2023'ten beri mülkiye başmüfettişi olarak görev yapıyor.

DÖNEMİN VALİSİ TUNCAY SONEL HAKKINDAKİ İDDİALAR

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan, eski polis Gökhan Ertok savcılıkta verdiği ifadede, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini söylemişti. Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'nun WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini de kaydetmişti.

Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok’un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına ‘şifremi unuttum’ yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok’un hesaba girerek sosyal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı belirlendi.

Ertok, ilk sorgusunda Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına girdiğini kabul etti.

OĞLU VE YAKIN KORUMASI GÖZALTINDA

İddialarla ilgili Gökhan Ertok tutuklanırken Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

7 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada şu ana kadar Gökhan Ertok ve Tunceli İl Özel İdare çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı. Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

14 Nisan'da 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatlerinde 13 şüpheliden 7'si daha adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan isimlerden Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu henüz adliyeye sevk edilmedi.