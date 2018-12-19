Gülistan Baysal CHP Diyarbakır Silvan belediye başan adayı oldu!
CHP Diyarbakır Silvan belediye başan adayı Gülistan Baysal mı oldu? CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adaylarının da belli olduğu PM toplantısında Gülistan Baysal CHP Diyarbakır Silvan belediye başan adayı oldu.19 Aralık 2018 Çarşamba 09:11
CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan adaylarının da belli olduğu PM toplantısında Gülistan Baysal CHP Diyarbakır Silvan belediye başan adayı oldu.
CHP Diyarbakır Silvan belediye başkan adayı Gülistan Baysal
CHP Diyarbakır Hani belediye başkan adayı Emre Barç
CHP Diyarbakır Ergani belediye başkan adayı Vedat Çetin
CHP Diyarbakır Çınar belediye başkan adayı Muharrem Öztürk
CHP Diyarbakır Çermik belediye başkan adayı Abdülkadir Akdağ
CHP Diyarbakır Hazrobelediye başkan adayı Abdullah Kaplama
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