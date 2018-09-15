Gülhatmi şerbeti tarifi
Gülhatmi şerbeti nasıl yapılır? Gülhatmi şerbeti yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?15 Eylül 2018 Cumartesi 17:08
MALZEMELER
• 4 çorba kaşığı gülhatmi kurusu
• 6 çorba kaşığı şeker
• 7 su bardağı su
• Yarım limon suyu
Üzeri için:
• 1 çorba kaşığı hafif sotelenmiş dolmalık fıstık veya susam
YAPILIŞI
Gülhatmiyi suya koyun, 15 dakika kaynatın.
Ardından bu suyu süzün, suyuna şeker ekleyip biraz daha kaynatın.
1 çorba kaşığı limon suyunu ekleyip bir taşım kaynatın.Altını kapatın.
Soğutup sürahiye koyun, üzerini biraz dolmalık fıstıkla süsleyip servis yapın.
Afiyet olsun.
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