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Spor Güler misin, ağlar mısın! Sezon sonunda zaten gidecek ama! Bu kadar da olmaz yahu...
Spor

Güler misin, ağlar mısın! Sezon sonunda zaten gidecek ama! Bu kadar da olmaz yahu...

Yeniakit Publisher
2024-04-12 19:52:00 -
Güler misin, ağlar mısın! Sezon sonunda zaten gidecek ama! Bu kadar da olmaz yahu...

Beşiktaş'a büyük yıldız görünümüyle gelen Rebic'in sezonu kapattığı açıklandı. Beşiktaş, Hırvat oyuncusu Ante Rebic’in sakatlığından dolayı pazartesi günü ülkesinde ameliyat olacağını açıkladı.

Beşiktaş, Hırvat oyuncusu Ante Rebic’in sakatlığından dolayı pazartesi günü ülkesinde ameliyat olacağını açıkladı.

Beşiktaş, Ante Rebic'in lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan’da bir operasyon geçireceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekip, Ante Rebic'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yayınladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir. Ante Rebic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Davetçi

Kanape'de otururken mi sakatlanmış.
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