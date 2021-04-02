Güler misin ağlar mısın! CHP'den rol çalan İYİ Parti'nin foyası ortaya çıktı

CHP'den rol çalarak ekonomi üzerinden hükümeti karalamaya çalışan İYİ Parti'nin bir algı operasyonu daha çöktü.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver..." diyerek algı operasyonu yaptı.

Videoda kendisini 22 yıllık bir esnaf olarak tanıtan Yüksel T., hükümeti "ekonomi berbat ben açım" ifadeleriyle Akşener'e şikayet etti.

Bu sözler üzerine sosyal medya kullanıcıları videodaki kişinin daha önce çekilen fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Yüksel T.'nin paylaştığı görüntülerde lüks içinde bir yaşama sahip olduğu ortaya çıktı.