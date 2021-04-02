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Gündem Güler misin ağlar mısın! CHP'den rol çalan İYİ Parti'nin foyası ortaya çıktı
Gündem

Güler misin ağlar mısın! CHP'den rol çalan İYİ Parti'nin foyası ortaya çıktı

Ekonomi üzerinden hükümeti hedef almaya kalkan İYİ Parti'nin algı operasyonu elinde patladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Ekonomi berbat" diye ağlayıp şikayette bulunan Yüksel T.'nin lüks yaşamı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:08:00 -

CHP'den rol çalarak ekonomi üzerinden hükümeti karalamaya çalışan İYİ Parti'nin bir algı operasyonu daha çöktü. 

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bak Sayın Erdoğan, konuşan dış güçler değil, teröristler değil... Konuşan, en son seçimde sana güvenmiş, oy vermiş olan Konyalı bir vatandaşımız. Seni seçmiş vatandaşlarının sesine kulak ver..." diyerek algı operasyonu yaptı.

Videoda kendisini 22 yıllık bir esnaf olarak tanıtan Yüksel T., hükümeti "ekonomi berbat ben açım" ifadeleriyle Akşener'e şikayet etti.

Bu sözler üzerine sosyal medya kullanıcıları videodaki kişinin daha önce çekilen fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Yüksel T.'nin paylaştığı görüntülerde lüks içinde bir yaşama sahip olduğu ortaya çıktı.

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Yorumlar

Evren kara

İnşallah yalanı gerçek olur aç kalır
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hizipsavar

t.c. tarihi boyunca bu kadar boş bu kadar bilgisiz cahil ve ülkesini karalamaya çalışan bir muhalefet görmedi. demireli eceviti şömine ile aradık.
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