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Gündem Gülen'in tasmalı köpeğinden yeni itlik! Sürekli havlıyor
Gündem

Gülen'in tasmalı köpeğinden yeni itlik! Sürekli havlıyor

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Oslo Özgürlük Forumu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı çirkin paylaşımın ardından, şimdi de Türkiye ve Erdoğan'ı Avrupa'ya şikayet ederek haince NATO'ya çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 14:17:00 -
Gülen'in tasmalı köpeğinden yeni itlik! Sürekli havlıyor

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine devam ediyor. Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Kanter, bu defa da Time dergisindeki yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimalleri üzerinden karalama kampanyasına girişti.

Hain çağrı: Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin

Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü.

Türkiye, bu ülkelerden terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını yüksek sesle dile getiriyor.

İsveç ve Finlandiya'yı savundu

Söz konusu yazıda açıkça İsveç ve Finlandiya'yı savunduğu görülen FETÖ'cü Kanter, "Daha güvenli bir dünya arayışıyla NATO'ya katılmaya çalışıyorlar." dedi.

Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayıcı sözler sarf ederek, "NATO'nun bu tür talepleri kabul etmemesi gerektiğini ne kadar vurgulasam az." ifadesini kullandı.

NATO konusunda Türkiye karşıtı görüşlerini sürdüren Kanter, ABD ve diğer NATO üyesi ülkelerden Ankara'nın karşısında "birlik olmasını" istedi.

Enes Kanter, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir video paylaşmıştı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, ailesi onu reddettikten sonra ABD vatandaşı olarak Freedom soyadını alan manevi oğlu Enes (Kanter) Freedom, Norveç'te Human Rights Foundation (HRF) tarafından organize edilen sözde Oslo Özgürlük Forumu'nda, Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının basılı olduğu kartona basarak bir video çekmişti. Hain FETÖ'cünün bu videoyu paylaşmasının ardından dünyanın birçok bölgesinden Kanter'e tepki yağmıştı.

 

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