Gülen'in iadesi için kritik görüşme başladı!

ABD ile FETÖ terör örgütü ile mücadele, elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi, vize, konsolosluk ve Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşlarının ele alınacağı toplantı bugün Ankara'da gerçekleşecek.

FETULLAH GÜLEN'İN İADESİ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye ile ABD teknik seviyede ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerini farklı vesilelerle düzenli olarak ele alıyor. Bu çerçevede, Dışişleri bakanlığında yapılan toplantıda, başta Fetullah Gülen'in iadesi olmak üzere FETÖ terör örgütüyle mücadele, iki ülke arasında adli işbirliği ve her iki ülkede tutuklu Türk ve ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulacak.

Toplantıda iki ülke Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları yetkilileri yer alıyor.

FETÖ, KONSOLOSLUK, VİZE, HUKUKİ KONULAR

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 16 Şubat'ta Türkiye ziyaretinde görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak ve karşılıklı güvenin yeniden tesisi amacıyla iki ülke arasında mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda oluşturulan 3 çalışma grubundan birini FETÖ, konsolosluk, vize, hukuki konular ve ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşları oluşturuyor.

Toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.