Gülen’i mason Soyer’in babası kurtarmış

Yazar ve yöneticilerinin, “Gülen yapılanmasına bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan ceza aldığı Sözcü gazetesinin, ecdad düşmanı CHP’li Tunç Soyer’i aklamaya yönelik, “AKP, Tunç Soyer’i neden sevmiyor?” başlıklı haberinin düzmece olduğu ortaya çıktı. Sözcü’nün, “Cumhuriyet Savcısı Nurettin Soyer, FETÖ’yü mahkûm ettiren ilk savcı olarak Türk yargı tarihine geçti” ifadesinin aksine, birçok masum insanın haksız yere idam edildiği bir dönemde 7 ay tutuklu kalan Fetullah Gülen’in, CHP’li Soyer’in babasının talebi doğrultusunda tahliye edildiği öğrenildi.

“Bırakın gitsin” dedi

Akit’in ulaştığı bilgilere göre, bir sürü masum insanın haksız yere idam edildiği bir dönemde 7 ay tutuklu kalan Fetullah Gülen’in, CHP’li Tunç Soyer’in babasının talebi doğrultusunda tahliye edilerek aklandığı öğrenildi. CHP’li Soyer’in darbeci babası Nurettin Soyer’den “baba adam” diye bahseden terörist Gülen’in hatıralarını kaleme aldığı “Küçük Dünyam” adlı kitabının 188. sayfasında “Tahliye” başlığıyla kaleme alınan satırlarda çarpıcı gerçek şu ifadelerle yer aldı: “Nihayet 7. ayın içinde son bir kere daha mahkemeye çıkarıldık. Avukatımız üç aydan beri tekrar edip durduğu tahliye talebimizi ümitli bir eda ile mahkeme heyetine bir kez daha arz etti. O esnada, birden bire alışmadığımız bir şey oldu. O güne kadar, elli defa tahliye talebimize bıkmadan usanmadan elli defa ‘tutukluluklarına’ deyip mahkeme heyetine yakın savcı ayağa kalktı ve ‘Nasıl olsa birilerini bıraktınız, bunları da bırakın gitsinler’ dedi. Hem şaşırmış hem de çok sevinmiştik. Aslında bu son mahkemede beklentilerimiz de zaten bu istikamette idi.” Konuyla ilgili Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar İsmail Nacar ise, yaşananları şöyle anlattı:

Faik Türün doğruladı

“Ben 1973 yılında Faruk Sükan’la tanıştığım zaman, Fetullah Gülen’in tahliyesinde Faik Türün’ün büyük rol oynadığını öğrendim. Gülen kitabında Nurettin Soyer’i öyle bir takdim ediyor ki; sanki Allah, Soyer’in kalbine hidayet erdirmiş. Solcuların ‘baba’ diye hitap ettiği Soyer birden bire , Allah’ın yardımıyla tutmuş bunları tahliye etmiş. Tabii Gülen’i 7 ay içeride tuttular fakat işin esası öyle değil. Tahliye, Nurettin Soyer ile özel ilişkisi olan dönemin Sıkıyönetim Komutanı Faik Türün’ün telkiniyle oldu. Ben bunu 1977’de Adalet Partisi’nden milletvekili adayı olduğunda Türün’ün kendisine sordum. Bana söylediği aynen şu oldu: ‘İsmailciğim dindar ve milliyetçi insanlardan zarar gelmez.’ Yani Nurettin Soyer, gladyonun, derin devletin adamıdır. Bugün gladyo nasıl Gülen’i Pensilvanya’da himaye ediyorsa, o gün de devreye girdi, Soyer vasıtasıyla tahliye etti. Çünkü davanın savcısı oydu.”