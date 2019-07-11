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Gül'e yakın isim Ali Babacan'ı cilaladı! Bu yüzden seçildi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e en yakın isimlerden biri olan Hukukçu Latif Cem Baran, katıldığı televizyon programında Ali Babacan'a övgüler yağdırarak neden Babacan'ın seçildiğini anlattı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
Gül'e yakın isim Ali Babacan'ı cilaladı! Bu yüzden seçildi

TV5 Genel Koordinatörü Mehmet Ali Kayacı ile Buluşma Noktası programına katılan Hukukçu Latif Cem Baran, yeni kurulacak partinin genel başkanı olacağı konuşulan Ali Babacan'ı övdü.

Latif Cem Baran, Abdullah Gül’ün görevden kaçınmayacağını ve tercihin neden Ali Babacan olduğunu açıkladı.

Neden Ali Babacan?

Latif Cem Baran, şunları söyledi: "Ali bey mutlaka siz kıymetli arkadaşlarla görüşür, anlatacaklarını anlatacaktır. Benim gördüğümden bahsedeyim, hepsi ile beraber çalıştım sayın Cumhurbaşkanı da olmak üzere bütün dostlar, ağabeyler, arkadaşlarımızla çeşitli hizmetlerde bulunduk yaptık geçmişte, Neden Ali bey öne çıkıyor ve ismi insanlarda heyecanlandırıyor derseniz ben şöyle bakarım vatandaş olarak ekonominin başında bulunduğundan sürece herkesin cebinde para vardı.

Türkiye’ye bir nevi para akıyordu

Yılda iki defa tatile gidebiliyordu, kredi kartından dolayı haciz gelmiyordu, çekini 1 sene sonraya bile yazacak olsa güvenini alabiliyordu, birbirinden itimatlı bir şekilde ticari alışverişleri yapılabiliyordu, dünyadaki büyük sermaye kuruluşları büyük şirketler, fabrikalar Türkiye’ye yatırım yapmak için iş birliğine geliyordu, Türkiye’ye bir nevi para akıyordu. Bunla beraber gelişen, büyüyen ekonomisi sürekli Çin ile neredeyse yarışacak şekilde güçlü bir ülke vardı. Ve Avrupa Birliği hukukuna da intikal ederek Türkiye de hukuk güvenliği oluşmuştu.

'Tüm kesimlerce mutabık kalınacak bir insan'

Başarılı bugün ekonomide o günlerin başarı varsa Ali Bey, bürokratlarının Ali bey'e vesile olan Abdullah Bey'in mutlaka Başbakan olarak o dönemde Tayyip Bey'in hepsinin sebebi olmuştur bu başarıya Ali Bey başarı hikayesi ekonomik olarak başarı hikayesi kirlenmeyen hiçbir şekilde adı ile ilgisi istifam oluşmayan kara atsanız üzerine akıp gidecek duramayacak derecede temiz kıymetli örnek hem dışarıda hem içerde tüm kesimlerce mutabık kalınacak kıymetli ve kaliteli bir insan"

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:10
  1. Hukukçu Latif Cem Baran
  2. Abdullah Gül
  3. Ali Babacan

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