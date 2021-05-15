Güldür Güldür'den rezalete 'Mustafa Sarıgül' arası
Geçtiğimiz haftalarda önce imamlara yönelik itibar suikastına yeltenen, daha sonra din adamlarını hedefe alan Güldür Güldür, peş peşe yaşanan rezaletlere Mustafa Sarıgül skeci ile bir ara verdi.
Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show, yeni bölümünde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü taklit etti.
Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Güldür Güldür ekibine eleştirileri için teşekkür etti.
Sarıgül, “Güldür Güldür ekibine teşekkür ederim. Oyuncuların ve senaristlerin fikirlerine, emeklerine sağlık. Eleştirilerinden son derece keyif aldım, özgür Türkiye’yi yeniden inşa etmek için yollardayız” ifadelerine yer verdi.
Peş peşe rezaletler
Show TV’de Ali Sunal’ın sunduğu sözde komedi programı Güldür Güldür, milletin değerleriyle alay etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Türk toplumunun en saygın figürlerinden biri olan imamlara yönelik itibar suikasti düzenleyen ve vatandaşların büyük tepkisini alan Güldür Güldür, geçenlerde din adamlarını hedefe koymuştu.