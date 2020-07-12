Güldür Güldür'den flaş karar
Geçtiğimiz günlerde Berkin Elvan'ın 5 yıl önce pankartını açtığı görüntüler yeniden gündeme gelen ve büyük tepki çeken Güldür Güldür Show, final yapma kararı aldı.
Geçtiğimiz günlerde Berkin Elvan'ın 5 yıl önce parkartını açan Güldür Güldür ekibi sosyal medyadan yeniden gündeme gelmiş ve büyük tepki çekmişti.
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun veda etmesinin ardından programdan Emre Altuğ ve Evrim Akın da ayrıldı.
17 Temmuz Cuma günü Ali Sunal’ın moderatörlüğünü yaptığı Güldür Güldür Show'da stok bölümlerinin tamamlanması nedeniyle final kararı alındı.
Program yaz aylarında yayınlanmayacak ve ekranlara veda edecek. Programın önümüzdeki yıl yeniden başlaması bekleniyor.